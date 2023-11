Sukses në teatër, shfaqet premiera e veprës “E kuqe”

21:04 16/11/2023

Mbrëmë në sallën e teatrit eksperimental u shfaq për publikun premiera e veprës “E kuqe” me regji nga Altin Basha.

Gentian Zenelaj ishte në rolin kryesor të shfaqjes dhe “Stop” transmetoi pamje nga premiera, që shënoi një sukses.

“Deri të dielën nxitoni ta shikoni sepse ka një filozofi të bukur brenda, ka një luftë të një piktori të madh. Është perlë, ju ftoj të gjithë ta shikoni. Gentiani ka një rol shumë interesant që është piktori në këtë rast dhe për të qenë sa më pranë tij edhe është qethur. Ky stil flokësh do të na shoqërojë gjatë derisa shfaqja të jetë në skenë”, tha drejtuesi i emisionit “Stop”, Saimir Kodra.

“Nuk do mërziteni me look-un tim dhe frizurën time modeste”, u përgjigj Gentian Zenelaj me humor./tvklan.al