Suksesi i radhës, Nelson Hysa fiton edhe ndeshjen e katërt në boksin profesionist

13:55 25/09/2022

Boksieri Nelson Hysa fiton me KO, rrëzon kundërshtarin në raundin e 4

Nelson Hysa ka arritur të fitojë me Knock Out në Leverkusen të Gjermanisë kundër Muhamed Ali Durmaz.

Boksieri shkodran e ka rrëzuar në tokë kundërshtarin në raundin e 4, duke mos i dhënë më shpresë.

Edhe pse përballë kishte një kundërshtar tepër të vështirë si Ali, Hysa, ishte fantastik në parket.

Kjo ishte fitorja e katërt në boksin profesionist për boksin tonë, që vazhdon të dhurojë paraqitje të shkëlqyera.

Menjëherë pas ndeshjes, Nelson Hysa, nuk e fshehu lumturinë për fitoren e arritur në Leverkusen.

“Në fakt erdhi si dhuratë në momentin që mendova se nuk do të fitojë me KO ishte një kombinim perfekt i goditjeve që solli nokautin. Kundërshtari ishte në nivel e në rang botëror shumë më lart se unë, por fal punës serioze që po bëj arrita ta fitoj ndeshjen me rezultat befasues”, tha Hysa.

Nga sa bëhet e ditur, boksierit shumëherë kampion të Shqipërisë po i hapet rruga për të luftuar për titullin kampion bote i Federatës WBF. Nelson Hysës do t’i mjaftojnë edhe dy fitore të tjera dhe do të ketë mundësinë pastaj të ngjitet në ring për këtë titull. Ndeshja e rradhës për shkodranin do të jetë më 23 tetor në Durres ndaj një boksieri shumë të fortë.