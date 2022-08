Sulm me armë në një qendër tregtare në Suedi

23:17 19/08/2022

Humb jetën një person, plagoset një tjetër

Një sulm me armë në një qendër tregtare ka tronditur pasditen e kësaj të premteje Suedinë. Ngjarja ka ndodhur në qytetin jugor të Malmos teksa një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur.

Qytetarët në qendrën tregtare kanë vrapuar për t’u larguar teksa kanë dëgjuar rreth 20 të shtëna. Policia njoftoi se ka arrestuar autorin, i cili është një adoleshent dhe besohet se ngjarja kanë lidhje me tensionet mes bandave.

Sulmi vjen në një kohë kur Suedia përgatitet për zgjedhjet e përgjithshme muajin e ardhshëm, ku dhuna e bandave është në krye të shqetësimeve të votuesve.

Suedia ka ende një nga normat më të larta të vrasjeve me armë në Europë. Sipas një raporti zyrtar të qeverisë suedeze, të publikuar vitin e kaluar, katër në çdo milion banorë vdesin nga të shtënat çdo vit në Suedi.

Tv Klan

