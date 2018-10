Sulm me armë në SHBA

Një person i armatosur ka hyrë në një sinagogë në SHBA duke hapur zjarr ndaj besimtarëve.

Sipas BBC, ngjarja ka ndodhur në qytetin Pittsburgh, rreth orës 10:00 me orën lokale. Një zëdhënës i policisë, i cituar nga rrjeti britanik, tha se në sulm kishte disa viktima.

Sipas websajtit të Sinagogës “Pema e Jetës”, në kohën që ndodhi sulmi në objektin e kultit po kryheshin shërbesa dhe e shtuna është dita më e populluar.

Pamjet e publikuara në rrjetet sociale shfaqin një prezencë të madhe të forcave speciale amerikane në lagjen Squirrel Hill. Autoritetet këshilluan njerëzit të shmangnin zonën.

#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu

— Lori Houy (@WPXI_Lori) October 27, 2018