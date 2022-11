Forcat kurde kërcënojnë se nuk do të mbrojnë kampet ISIS

08:00 25/11/2022

Sulmet që ka nisur Turqia mund të detyrojeë Forcat Demokratike Siriane të largohen pasi nuk kanë kapacitet ruajtës

Forcat lokale të vendosura në veri-lindje të Sirisë kanë deklaruar se do të braktisin kampet ku mbahen të burgosur të grupit të Shtetit Islamik. Sipas asaj që raporton BBC, Forcat Demokratike Siriane nuk kanë më kapacitet për të ruajtur komplekset nëse Turqia fillon një operacion të ri tokësor atje.

Turqia ka sulmuar qindra objektiva në rajon si hakmarrje për bombën që u hodh në Stamboll ku mbetën të vrarë gjashtë persona dhe dhjetëra të tjerë u plagosën nga shpërthimi.

Ankaraja ka fajësuar për bombardimet separatistët kurdë me bazë në Sirinë veriore. Forcat Demokratike Siriane një aleancë kryesisht kurde e mbështetur nga SHBA ka mohuar çdo përfshirje në sulm dhe ka akuzuar Turqinë se e përdor atë si një pretekst për të justifikuar një ofensivë ndërkufitare të planifikuar prej kohësh.

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan tha se sulmet ishin “vetëm fillimi” dhe se ai ishte i vendosur të siguronte kufirin e Turqisë me Sirinë duke krijuar një “korridor sigurie”. Por kreu I Forcave Demokratike Siriane , gjenerali Mazloum Abdi, për BBC është shprehur se një operacion tokësor do të rezultojë në një rigjallërim të grupit terrorist ISIS.

“Kjo do të çonte në një luftë të dytë civile në Siri dhe operacionet tona kundër terrorizmit do të ndaleshin. Si pjesë e koalicionit ndërkombëtar, ne luftuam dhe mundëm ISIS-in dhe ajo që po bën Turqia do ta minojë të gjithë atë, “ u shpreh Abdi.

Aktualisht janë pezulluar të gjthë operacionet kundër grupit terrorist IS për shkak të sulmeve ajrore të Turqisë. Sipas gjeneralit Mazloum Abdi, autoritetet turke kanë shënjestruar objektet civile, shërbimet si termocentralet, objektet e prodhimit të naftës dhe se kjo gjë do të çojë në migrim masiv dhe njerëz të zhvendosur brenda vendit.

Gjatë fushatës ndërkombëtare kundër grupit të Shtetit Islamik, SHBA-të u mbështetën shumë në forcat kurde për të çrrënjosur militantët nga Siria, dhe Forcat Demokratike Siriane u vendosën në krye të burgjeve dhe kampeve të paraburgimit që mbajnë luftëtarët e dyshuar të ISIS-it dhe familjet e tyre. Më e madhja nga këto objekte të improvizuara, që strehon familjet e militantëve të dyshuar, është al-Hol ku më shumë se 50,000 njerëz jetojnë atje, dy të tretat e të cilëve janë fëmijë. Tani, forcat kurde kanë frikë se qëllimi i Turqisë është të kap Kobanin dhe Forcat Demokratike Siriane u ka bërë thirrje SHBA dhe Rusisë që të ushtrojnë fuqitë e tyre për të ndaluar ofensivën turke, duke paralajmëruar se ajo mund të destabilizojë të gjithë rajonin dhe më gjerë.

