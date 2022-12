Peleshi: Jemi në kontakt me operatorët privatë, nëse jemi më të trajnuar shmangim 90% të sulmeve kibernetike

13:41 27/12/2022

Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi foli për sulmet e fundit kibernetike në vend si dhe mbrojtjen civile.

Peleshi theksoi se pas sulmit të Shtatorit është intensifikuar puna në mbrojtjen e të dhënave nga Komiteti i Mbrojtjes Kibernetike, që nga programet për investime në infrastrukturë e deri te bonuset për punonjësit e këtij sektori.

Peleshi: Ky vit po mbyllet me lajme shumë të mira për mbrojtjen civile. Stafet tona do ti mbajmë më pranë ndryshimeve dh avancimit teknologjik me trajnime dhe kualifikime të vazhdueshme. Të transferojmë dijen nga vendet më të zhvilluara drejt vendit tonë. Të sigurojmë ngritje në një nivel tjetër të sistemit tonë të emergjencave civile ndaj fatkeqësive natyrore. Shqipëria klasifikohet me ekspozim të lartë ndaj fatkeqësive natyrore, përgjatë gjithë vitit, në çdo stinë. Gjatë verës përballemi me zjarret ndërsa në dimër me përmbytjet.

Pyetje: Sa kanë kushtuar dronët “Bayraktar”, dhe pyetja e dytë ka të bëjë me faktin se pak më parë ka hyrë në Kryeministri guvernatori i Bankës Gent Sejko dhe nëndrejtori i SHISH Olian Kanushi, a lidhet kjo vizitë e tyre me sulmin që ka pasur ndaj dy bankave të nivelit të dytë, ku aktiviteti i tyre është pezulluar për pak kohë. Ju si ministër i Mbrojtjes keni kërkuar informacion për këtë çështje?

Peleshi: Mund të them që ministri i Mbrojtjes është pjesë e Komitetit të Mbrojtjes Kibernetike, Komiteti e ka intensifikuar punën sidomos që nga Korriku e më pas Shtatori, kemi hartuar plane dhe programe për investime në këtë infrastrukturë, që nga programet e edukimit dhe vlerësimit të punonjësve të këtij sektori, kanë paga shumë fleksibël dhe konkurruese sepse janë shumë të kërkuar në treg. Qeveria ka miratuar paga dhe bonuse për to. Ne trajtojmë çdo rast, të cilat janë të përditshme dhe natyrisht sulmet më problematike marrin më shumë vëmendje nga publiku. Janë trajtuar të gjitha rastet, jemi të gjithë të ekspozuar, jo vetëm sistemet publike, qeveritare por edhe private.

Ky është edhe roli i AKSESKU-t, që tashmë ka një drejtor të ri. Ne do të bëjmë punën tonë, natyrisht duhet investuar më shumë nga operatorët privatë.

Ne e kemi bërë publike që Shqipëria do marrë një flotë dronesh, nuk jap dot më shumë detaje duke respektuar marrëveshjen, s’më takon të jap informacion për një institucion që nuk është në varësi të ministrisë së Mbrojtjes. Unë jam anëtar i Komitetit për Mbrojtjen Kibernetike dhe mund ta konfirmoj që nuk ka siguri 100%, askush, asnjë institucion. Ne e kemi rritur shumë vigjilencën dhe jemi në kontakt me operatorët privatë, nëse jemi më të trajnuar dhe të vetëdijshëm ne arrijmë të shmangim 90% të sulmeve. Ne nuk jemi të vetëm, jemi në mes të një aleance të madhe që është NATO, SHBA që na është gjendur pranë edhe në sulmin e Korrikut./tvklan.al