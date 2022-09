Sulmet kibernetike/ Rama: Kënaqësia që pjell kaq shumë trillime, flet për një ligësi të neveritshme në raport me vendin

13:59 13/09/2022

Kryeministri i vendit, Edi Rama përmes një postimi në Twitter ka reaguar së fundmi në lidhje me sulmet kibernetike të Iranit në vend. Kryeministi Rama në postim i referohet akuzave që kanë ardhur pas sulmeve kibernetike. Rama shkruan se “kënaqësia që pjell kaq shumë trillime, flet për një ligësi të neveritshme në raport me vendin”.

“Kënaqësia që pjell kaq shumë trillime, shpotitje dhe akuza lidhur me sulmet kibernetike nga një shtet agresor, përveçse për padije të thellë mbi fushën e përtaci të madhe ndaj informacionit, flet për një ligësi të neveritshme në raport me vendin e me njerëzit e këtij vendi”, shkruan Kryeministri Rama në Twitter./tvklan.al