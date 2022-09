Sulmet kibernetike, reagon Begaj: Siguria kombëtare, përparësi!

12:18 11/09/2022

Presidenti Bajram Begaj në një reagim në rrjetet sociale është shprehur se sulmet e fundit kibernetike na kujtojnë se siguria kombëtare është një përparësi. Ai thotë se në bashkëpunim me partnerët dhe aleatët duhen forcuar lidhjet për të mbrojtur sigurinë e vendeve dhe njerëzve tanë.

“Sulmet e fundit kibernetike në infrastrukturën tonë jetike na kujtojnë se siguria kombëtare është një përparësi kryesore. Ne duhet të ndërtojmë dhe zhvillojmë aftësitë tona kombëtare duke forcuar lidhjet me partnerët dhe aleatët tanë për të mbrojtur sigurinë e vendeve dhe njerëzve tanë”, tha Begaj.

Gjatë postimit të tij, kreu i shtetit ka përkujtuar edhe sulmet terroriste të 11 Shtatorit në SHBA.

“Sot ne nderojmë të gjithë ata që humbën dhe dhanë jetën në sulmet terroriste vdekjeprurëse të 11 shtatorit kundër SHBA-së dhe demokracisë, të cilat ndryshuan përgjithmonë”, shkroi Bega./tvklan.al

2/2 Recent cyberattacks on our vital infrastructure remind us that national security is a top priority. We should build & develop our national capabilities while strengthening ties with our partners and allies to protect the security of our countries & people.🇦🇱🇺🇸#security