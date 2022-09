Sulmi kibernetik nga Irani/ Rama: Në jetën jo virtuale ky do të ishte bombardim

21:24 22/09/2022

Sulmi kibernetik të Iranit ndaj vendit tonë, Kryeministri Edi Rama e konsideron si një bombardim në jetën reale.

Në një intervistë nga Nju Jorku për emisionin Opinion në Tv Klan me gazetarin Blendi Fevziu, Rama tha se sulmi kibernetik i Iranit nuk i arriti qëllimet.

Ndërsa theksoi edhe njëherë se të gjitha hetimet e bëra nga agjencitë amerikane dhe skuadra e Microsoft zbuluan se pas këtyre sulmeve fshihet Irani.

“Jemi në kushtet e një agresioni real, në jetën jo virtuale të botës dixhitale ky do të ishte një bombardim, por është një bombardim në sistemet tona dixhitale me një qëllim shumë të qartë për të zhdukur tërësisht gjithçka që ne kishim ndërtuar. Nuk e ka arritur qëllimin. Jemi 100% të bindur sepse është bërë një hetim shumë i thellë dhe ne kemi prova të nxjerra nga hetimi i agjencive të specializuara të SHBA dhe skuadrës së Microsoft. Të gjitha hetimet dhe të dhënat flasin për grupe që funksionojnë me urdhër dhe sponsorizim të Qeverisë Islamike të Iranit”, u shpreh Kryeministri Edi Rama. /tvklan.al