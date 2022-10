Sulmi kibernetik, Salianji: As policia nuk ka të dhëna për nivelin e hakerimit të sistemeve

12:51 25/10/2022

Pas përfundimit të seancës në Komisionin e Sigurisë, ku i pranishëm ka qenë dhe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Muhamet Rrumbullaku, deputeti i PD-së Ervin Salianji ka dhënë disa detaje në lidhje me atë që është diskutuar në këtë mbledhje dhe mbi atë që ka raportuar drejtori i Policisë, Rrumbullaku.

Gjatë fjalës së tij për mediat, deputeti Salianji ka deklaruar se as vetë policia nuk e di se deri në çfarë niveli janë hakeruar të dhënat si pasojë e sulmeve kibernetike nga Irani.

Ervin Salianji: Qytetarët ruhen nga policia që të mos vidhen, policia vidhet vetë. Ajo që mund të ju them duke ruajtur plotësisht etikën dhe sekretin për disa element të thënë nga Drejtori i Policisë është që Policia e Shtetit sot nuk ka as vetë të dhëna të plota se deri në çfarë niveli janë vjedhur apo hakeruar sistemet, deri në çfarë niveli dhe a ka pasur shkatërrim. Pra, jemi në fazat kur thuhet se pretendohet që, pretendohet që… Ka një kontradikë në raport me atë që thotë Policia e Shtetit në raport me atë që ka ndodhur realisht. Pretendohet se nuk janë prekur sistemet që kanë të bëjmë me informacione të klasifikuara, ndërkohë që ju vetë e keni parë që informacionet sekret shtetëror janë publikuar në media.

Deputeti i PD-së Salianji tha se hakerimi i sistemeve ka ndodhur pasi nuk kanë mbrojtje sistemet në vendin tonë.

Ervin Salianji: Nuk kanë mbrojtje sistemet në Shqipëri dhe prandaj kanë rënë, janë harxhuar miliarda euro por jemi në këtë situatë.

Në fund të fjalës së tij, Salianji tha se deri më sot, nuk ka ende asnjë zyrtar me përgjegjësi penale përsa i përket të dhënave të qytetarëve të publikuara nga ato që quajtën “patronazhistë”./tvklan.al