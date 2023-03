Sulmi me armë ndaj TCH/ Ambasada e SHBA: Thirrje organeve të rendit për hetim gjithëpërfshirës

11:31 27/03/2023

Ambasada e SHBA-së ka reaguar në lidhje me sulmin me armë zjarri që ndodhi ndaj godinës së Top Channel, ku për pasojë humbi jetën roja i objektit.

Përmes reagimit në Twitter, Ambasada e SHBA-së ka dënuar sulmin ndaj Top Channel dhe i ka shprehur ngushëllimet më të thella familjes së viktimës.

Ambasada e SHBA-së i ka bërë thirrje organeve të rendit të kryejnë një hetim gjithëpërfshirës që do të sjellë para drejtësisë autorët.

“Ambasada e SHBA në Tiranë dënon ashpër sulmin vdekjeprurës në Top Channel dhe i shprehim ngushëllimet më të thella familjes së viktimës. I bëjmë thirrje organeve të rendit të kryejnë një hetim gjithëpërfshirës që do të sjellë para drejtësisë autorët”, ka reaguar Ambasada e SHBA-së në Twitter./tvklan.al

The U.S. Embassy in Tirana strongly condemns the deadly attack on Top Channel and we express our deepest condolences to the family of the victim. We urge law enforcement to carry out a comprehensive investigation that will bring perpetrators to justice. pic.twitter.com/kFzaCjJMbq