Sulmi me molotov ndaj KZAZ-së, reagon Rama

Sulmin me molotov në KZAZ Nr 6 në Bushat të Vaut të Dejës, ku mbetën të plagosur 3 efektivë të policisë, e dënoi edhe Kryeministri Edi Rama. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shkruajti:

“Sulmi mbi KZAZ e Vaut të Dejës është shfaqja e egër e dëshpërimit të L.Bashës, M.Kryemadhit, I.Metës dhe S.Berishës, nga fundi i sigurtë me turp ditën e dielë i aventurës së tyre antikombëtare, për të marrë peng zgjedhjet që të marrin peng Shqipërinë #Ndëshkimi do jetë shembullor.

As kjo shfaqje turpi dhe asnjë shfaqje tjetër e këtij lloji, nuk e ndal dot më gremisjen e të katër aventurierëve në gropën që hapën për këtë popull e për këtë vend! Kush prek zgjedhjet për llogari të tyre do përballet me të gjithë forcën e ligjit dhe pasojat e paralajmëruara”.

Rreth orës 20:00 të kësaj të enjteje, tek KZAZ nr.6 e cila është ngritur pranë një shkolle në Bushat, sipas policisë u grumbulluan rreth 200-250 simpatizantë të PD. Gjatë protestës ata sulmuan KZAZ-në duke përdorur bomba molotov dhe mjete të tjera të forta. Për pasojë të plagosur mbetën 3 punojës policie të Komisariatit Vau Dejës, që ishin në shërbim. Ata po marrin ndihmë mjekesore në Spitalin Rajonal Shkodër/tvklan.al