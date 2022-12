Sulmi ndaj Berishës, Abilekaj: Humbësi më i madh i kësaj ngjarje është Edi Rama

23:56 06/12/2022

Në studion e Opinion, gazetari Enton Abilekaj thotë se humbësi më i madh nga ngjarja e ndodhur sot në protestën e opozitës, ku Sali Berisha u godit me grusht nga 31-vjeçari Gert Shehu, është Edi Rama.

“Për të parë se kush është i interesuari i drejtpërdrejtë duhet të shohim kush përfitoi më shumë nga kjo ngjarje, dhe kush humbi më shumë. Dhe humbësi më i madh nga kjo ngjarje ishte Edi Rama. Edi Rama sot kishte ditën më të madhe të 9 viteve të mandatit të tij. Ishte protagonist i një super ngjarje, me 34 liderë të BE, të cilët ai po i priste vetë atje në sheshin Italia. Dhe të gjitha kamerat duhet të ishin atje. Madje e gjithë propaganda që ai ka bërë kundër protestës ishte në shërbim të kësaj, që të mos shpërndahej vëmendja tek protesta e opozitës ndërkohë që ai ishte duke bërë një gjë shumë të madhe. Pse? Sepse ne në Shqipëri, të gjitha këto ngjarje, që janë të mira për vendin, mundohemi t’i interpretojnë në favor të një pale dhe kundër një pale. Kështu që mendoj që humbësi më i madh i kësaj ngjarjeje ishte Rama. Nëse Rama do të donte që ta shfrytëzonte samitin kundër opozitës, për t’i dhënë një goditje fizike të fortë opozitës, mjafton të ndalonte tubimin, të krijonte një përplasje me policinë, sado të vogël, t’i ngrinte akuza penale liderëve të opozitës që prishën ditën më të madhe të Shqipërisë dhe ne do kishim opinionin publik shumë të përçarë, madje edhe në favor të Ramës, që këta donin të prishnin samitin, etj. Por kjo nuk ndodhi, kështu që nuk besoj që Rama ka qenë i interesuar dhe nuk besoj që Rama ka qenë autor apo porositës i kësaj ngjarjeje.”

Po ashtu, gazetari thotë se në këtë rast nuk duhen dhënë versione të nxituara.

“Nuk besoj ndërkohë as versionin e policisë që ky ka vepruar vetëm, ka probleme psikike. Pse? Mendoj që duhet të hetojmë se çfarë ka ndodhur, nuk duhet të japim versione të nxituara. Mirë versioni politik që jep opozita dhe i intereson ta japë këtë, pavarësisht se nuk duhet ta japë. Por nuk mund të japë policia një version të nxituar, pa hetuar akoma. Po sikur të jetë nxitur ai nga forca të treta, që janë të interesuar për këtë gjë, vërtetë? Po sikur të jetë ai i rublave për shembull, çfarë do të ndodhë? Ne nuk mund ta kalojmë të gjithë si një çështje politike”./tvklan.al