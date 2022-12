Sulmi ndaj Berishës, si paraqitet gjendja e kryedemokratit dhe situata në PD

16:56 07/12/2022

Gazetarja Jolldiz Mitro ka raportuar nga selia e Partisë Demokratike se si paraqitet gjendja aty pas sulmit ndaj kreut të saj, Sali Berisha. Mitro u shpreh se situata atje është e qetë, ndërsa ditën e sotme, Berisha nuk është parë të ngjitet në zyrën e tij. Po ashtu, burime për gazetaren kanë konfirmuar se gjendja e Berishës është e mirë.

“Një ditë pas agresionit që 31-vjeçari Gert Shehu pak përpara nisjes së protestës kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berishës, situata në selinë blu paraqitet e qetë. Nuk është parë të ngjitet në zyrën e tij zoti Berisha gjatë ditës së sotme, të paktën deri në këto momente që po flasim. Të vetmit që kanë qenë në selinë blu kanë qenë funksionarë të lartë të kësaj force politike. Më konfirmojnë se gjendja e zotit Berisha është mirë”, u shpreh Mitro.

Gazetarja raporton se pas incidentit në polici janë shoqëruar edhe 4 prej truprojave të tij për të dhënë dëshminë e tyre.

“Menjëherë pas incidentit në orën 20:00 të mbrëmjes, janë shoqëruar në polici për të dëshmuar rreth agresionit që iu bë kryetarit të Partisë Demokratike 4 prej truprojave të tij. Mësohet se në dëshminë e dhënë ata janë shprehur se kanë parë një person të afrohet dhe më pas të qëllojë me grusht kryetarin e demokratëve, për këtë arsye kanë ndërhyrë menjëherë duke neutralizuar agresorin. Pas dhënies së dëshmisë, 4 truprojat e zotit Berisha janë lënë të lirë dhe ndaj tyre nuk ka nisur asnjë procedim penal, por burime zyrtare pranë PD më konfirmojnë se njëherazi policia ka thirrur për të dëshmuar edhe vetë kryetarin e PD. Të njëjtat burime më konfirmojnë gjithashtu që zoti Berisha nuk do të paraqitet në polici për të dëshmuar për shkak se dëshminë e tij e ka bërë publike një ditë më parë nga konferenca e jashtëzakonshme për shtyp ku ka akuzuar në mënyrë të drejtpërdrejtë kryeministrin Rama, ministrin e Brendshëm Bledi Çuçi si dhe ish-drejtorin e Policisë Ardi Veliu si persona që kanë orkestruar dhe fshihen pas agresionit që iu bë atij duke përdorur një agjent të policisë kriminale. Gjithashtu këto akuza edhe sot i ka përforcuar më tej PD edhe përmes zëdhënëses e cila është shprehur se kryeministri Rama, Bledi Çuçi si dhe ish-drejtori i Policisë së Shtetit Ardi Veliu po bëjnë çdo përpjekje për ta sfumuar këtë ngjarje duke e manipuluar atë me qëllim për ta nxjerrë pikërisht agresorin, 31-vjeçarin Gert Shehu, si një njeri me probleme shëndetësore mendore”, tha gazetarja./tvklan.al