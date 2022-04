Sulmi ndaj policisë në Kosovë, Ambasada e SHBA bën thirrje për ulje të tensioneve

21:52 15/04/2022

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier ka shprehur shqetësimin lidhur me sulmin ndaj pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, për të cilat autoritetet e Kosovës kanë raportuar më 15 prill.

Ai ka paralajmëruar që “të mos bëhen spekulime që do të rrisin tensionet dhe do të dënojmë çdo përpjekje për të penguar këtë punë thelbësore”.

“Ambasada e SHBA-së është shumë e shqetësuar nga raportimet për shtënie me armë dhe gurë të hedhur në drejtim të organeve të rendit afër Zubin Potokut. Këto sulme ndodhen derisa autoritetet sovrane, përgjegjëse për të mbajtur paqen dhe sigurinë, po i kryenin detyrat e tyre zyrtare. Ne e dënojmë fuqishëm këtë dhunë të turpshme, të pajustifikueshme. Zyrtarët e zbatimit të ligjit janë përgjegjës për hetimin e situatës”, ka shkruar ambasadori Hovenier në Twitter.

1/2: The U.S. Embassy is deeply concerned by reports of gun shots fired & rocks thrown at Kosovan law enforcement officials near Zubin Potok. These attacks occurred as the sovereign authorities responsible for maintaining peace & security were carrying out their official duties.