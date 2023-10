Sulmi në spitalin e Gazës, palët akuzojnë njëri-tjetrin

14:15 18/10/2023

Izraeli dhe Hamasi fajësojnë njëri tjetrin për sulmin në spitalin Arab AlAhli të Gazës, ku mbetën të vrarë mbi 500 persona. Tel Avivi ka mohuar kategorisht përfshirjen në sulm, por thekson se ka prova që raketa u lëshua gabimisht nga grupi militant Xhihadi Islamik Palestinez.

“Dhjetë raketa u hodhen nga Xhihadi Islamik nga një varrezë aty pranë. Hamasi kontrolloi raportet, kuptoi se ishte një raketë e Xhihadit Islamik që ishte lëshuar gabimisht dhe vendosi të nisë një fushatë mediatike globale për të fshehur atë që ndodhi në të vërtetë.”

Hamasi dhe disa vende të tjera fajësojnë Izraelin për shpërthimin që vrau 500 njerëz. Presidenti palestinez Mahmud Abbas e ka cilësuar sulmin si një masakër të shëmtuar lufte që nuk mund të tolerohet.

Chris Gunness, një ish-zëdhënës i agjencisë së ndihmës së OKB-së në Palestinë, thotë se mohimi i Izraelit nuk është befasues.

Audioja e lëshuar nga Izraeli supozohet se tregon dy militantë të Hamasit duke diskutuar sulmin në një spital në Gaza. Izraeli pretendon se audioja dëshmon se nuk ka lëshuar raketën që shkatërroi spitalin, dhe se në vend të kësaj ajo u hodh gabimisht nga Xhihadi Islamik Palestinez.

Autoritet e shëndetësisë në Gaza thonë se numri i viktimave pritet të rritet në orët në vijim pasi ka shumë të plagosur në gjendje kritike. Shumica e atyre që humbën jetën ishin gra dhe fëmijë. Pamjet që vijnë nga spitali Arab AlAhli tregojnë skena kaosi me viktima të gjakosura dhe të gjymtuara. Trupat e shtrirë në rrugë dhe automjetet e shkatërruara mund të shihen midis rrënojave.

Gaza po përballet me një krizë humanitare me përmasa katastrofike. Izraeli ka ndërprerë furnizimet me ushqim, ujë dhe karburant prej më shumë se një jave. Tel Avivi ka përsëritur paralajmërimin për njerëzit që janë ende në qytetin e Gazës që të shkojnë drejt jugut.

Agjensitë ndërkombëtare thonë se mbi 3,000 persona janë vrarë në Gaza që nga shpërthimi i luftës më 7 Tetor. Më shumë se 1,400 vetë janë vrarë në Izrael.

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres ka bërë thirrje për një “armëpushim të menjëhershëm” për arsye humanitare. Sipas tij, konflikti I armatosur rrezikon të përhapet në të gjithë rajonin.

Presidentja e KE-së Ursula von der Leyen si dhe kancelari gjerman Olaf Scholz kanë dënuar sulmin e fundit në Gaza. Ndërkaq protestat kanë shpërthyer në të gjithë Bregun Perëndimor. Forcat palestineze të sigurisë në Ramallah hodhën gaz lotsjellës dhe granata për të shpërndarë protestuesit që hidhnin gurë dhe brohoritnin kundër Presidentit Mahmud Abbas.

Gaz lotsjellës u hodh pranë ambasadës së SHBA në Liban ndaj protestuesve të zemëruar pas sulmit në Gaza.

Protesta u mbajtën edhe në kryeqytetin e Iranit, Teheran. Qindra njerëz marshuan nëpër rrugë deri në orët e para të së mërkurës. Ata dogjën flamurin kombëtar të Izraelit ndërsa brohoritën “Vdekje Izraelit”.

