Sulmi në Ukrainë, Ambasadorja e SHBA në OKB për Rusinë: Do të vazhdojmë ta izolojmë

Shpërndaje







22:18 08/11/2022

Gazetari Blendi Fevziu e pyeti Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OKB, Linda Thomas-Greenfield dhe ambasadorin Ferit Hoxha se si është e mundur që Rusia vijon të jetë anëtare e Këshillit të Sigurimit, edhe pas sulmit në Ukrainë. Ambasadori shqiptar tha se sistemi është i tillë, por ndonëse ligjërisht rusët janë anëtar, moralisht kanë humbur absolutisht çdo gjë për të qenë anëtar të një bashkësie të respektuar si Kombet e Bashkuara. Ndërsa ambasadorja Thomas-Greenfield tha se SHBA do të vazhdojë ta dënojë Rusinë. “Dhe kur të mos mundemi në skenën e Këshillit të Sigurimit, do ta çojmë në Asamblenë e Përgjithshme, siç e kemi bërë dy herë dhe ata kanë humbur”, shtoi ajo.

Blendi Fevziu: Ju bëj edhe një pyetje tjetër dhe pastaj Ambasadorit Hoxha. Normalisht, sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës është një shkelje e të gjitha rregullave të botës dhe veçanërisht të Kartës së OKB-së. A mundet Rusia të vazhdojë të jetë një anëtare e Këshillit të Sigurimit në Kombet e Bashkuara pas këtij pushtimi?

Ambasadorja Thomas-Greenfield: E dini, fatkeqësisht, janë anëtar i Këshillit të Sigurimit dhe…

Blendi Fevziu: Por, në një botë të re tashmë, sepse është e para herë që prej Luftës së Dytë Botërore që sulmohet një vend pa asnjë justifikim.

Ambasadorja Thomas-Greenfield: Është një pyetje absolutisht me vend. Është një botë e re, jo vetëm kanë sulmuar një vend tjetër dhe janë anëtar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit; kanë kërcënuar të përdorin edhe armë bërthamore. Dhe nuk janë këto veprimet që pret nga një vend që është anëtar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit.

Ambasadori Hoxha: Dhe nëse mund të plotësoj Ambasadoren, janë ligjërisht një anëtar i Këshillit të Sigurimit, anëtar i OKB-së, por moralisht kanë humbur absolutisht çdo gjë për të qenë një anëtar i një bashkësie të respektuar si Kombet e Bashkuara, sepse siç e vutë në dukje me të drejtë, Karta dhe Neni 2, i cili flet për vendet që duan paqen dhe janë pjesë e bashkësisë, bashkësisë së kombeve, pra Kombeve të Bashkuara. Pra moralisht, kanë humbur absolutisht çdo gjë që kanë, por ligjërisht, po, sistemi është i tillë.

Blendi Fevziu: E dini, ai vend është problem gjithashtu. Nëse lufta vazhdon, Rusia do rrijë brenda territorit. Ata janë të pushtuar. Nuk është më territori i tyre. Dhe ata do vazhdojnë të qëndrojnë në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara. Kjo është disi absurde.

Ambasadorja Thomas-Greenfield: Është një pyetje e ngritur shpesh, për të gjithë ne është diçka që e mendojmë rregullisht. Duhet të merremi me atë që kemi në tryezë tani dhe do të vazhdojmë t’i izolojmë. Do të vazhdojmë t’i dënojmë. Dhe kur të mos mundemi në skenën e Këshillit të Sigurimit, do ta çojmë në Asamblenë e Përgjithshme, siç e kemi bërë dy herë dhe ata kanë humbur./tvklan.al