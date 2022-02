Johnson: Kjo është katastrofë! Kërkon mbledhje urgjente të NATO-s

11:07 24/02/2022

Boris Johnson e ka quajtur katastrofë për kontinentin europian atë që po ndodh aktualisht në Ukrainë.Në një reagim në Twiter ai tha se do kërkonte një mbledhje urgjente të liderëve të NATO-s sa më shpejt që të jetë e mundur.

‘’Kjo është një katastrofë për planetin tonë. Do të kem sot një komunikim me popullin sa i përket pushtimit rus në Ukrainë. Gjithashtu do të kem një komunikim me liderët e G7 dhe do kërkoj një mbledhje urgjente të liderëve të NATO-s sa më shpejt që të jetë e mundur.’’, shkroi ai në Twitter. /tvklan.al

This is a catastrophe for our continent.



I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.



I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible.