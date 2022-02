Sulmi në Ukrainë, Erdogan kritika BE

12:39 25/02/2022

Presidenti turk: Perëndimi duhet të ketë një qëndrim të qartë, jo vetëm këshilla

As vetë nuk ka një pozicion të qartë për sulmin rus ndaj Ukrainës. Megjithatë presidenti turk Erdogan nuk ka kursyer kritikat për Bashkimin Europian dhe vendet e Perëndimit. Ai u bëri thirrje që të hedhin hapa konkretë për situatën dhe të lënë pas këshillat

“Bashkimi Europian dhe shtetet me mentalitet perëndimor nuk po ndërmarrin asnjë veprim konkret. Thjesht i japin këshilla dhe mbështetje me fjalë Ukrainës. Koha e këshillave dhe dënimit të sulmeve ka përfunduar. Tashmë duhet të hidhen hapa konkretë. BE duhet t’i lërë pas këshillat dhe të ketë një qëndrim të qartë dhe konkretë për situatën. Është koha të vendoset se çfarë do të bëhet konkretisht”.

Erdogan njoftoi se ka nisur tërheqja e punonjësve në ambasadën turke dhe konsullatën në Kiev. Po ashtu të gjithë qytetarët turq që ndodhen në territorin e Ukrainës do të kenë mundësi që të mbërrijnë në atdhe përmes rrugëve tokësore sipas tij, për të qenë më të sigurt.

