Sulmi nuk ka prekur të dhënat e TIMS

20:19 10/09/2022

Drejtori i Aviacionit Civil Maksim Ethemaj pas mbledhjes e cila u zhvillua për të tretën herë gjatë ditës së sotme të ekspertëve tha se vazhdon të mbetet një rrezik dhe ende nuk është rikuperuar i plotë sistemi TIMS pas sulmit kibernetik nga Irani. Megjithatë, ai tha se nga informacionet që kishte marrë nga grupi i punës, ata janë duke e normalizuar situatën dhe dha lajmin se sulmi nuk ka prekur të dhënat e sistemit TIMS. Nga ana tjetër, shtoi se ky sulm kibernetik ka ulur me 7 herë kapacitetin për orë të aeroportit të Rinasit.

Maksim Ethemaj: Ne sapo përfunduam mbledhjen e tretë të Komitetit të Koordinimit të Krizave dhe me kënaqësi them se edhe sistemet operacionale të trafikut ajror dhe të aeroportit, nuk janë prekur nga ky atak. Mungesa e sistemit TIMS zvogëlon me 7 herë kapacitetet e përpunimit të pasaportave të pasagjerëve në dalje dhe në hyrje.

Duhet të rregullohet i gjithë fluksi i avionëve që vijnë dhe i avionëve që ikin me prezencën e pasagjerëve që janë 7 herë më pak për të mos krijuar vonesa, për të mos krijuar humbjen e fluturimeve nga pasgjerët dhe ju them me shumë kënaqësi që asnjë pasagjeri nuk iu anulua fluturimi megjithëse ka qenë një ditë jo e zakontë dhe që nga mëngjesi e deri më tani, pasagjerët vijnë në aeroport rreth 2 orë e gjysëm më herët se zakonisht.

Kujtojmë se sulmi vjen dy ditë pasi qeveria shqiptare ndërpreu marrëdhëniet diplomatike me shtetin e Iranit duke dëbuar përfaqësinë diplomatike që ndodhej në Shqipëri, si përgjigje ndaj sulmit kibernetik./tvklan.al