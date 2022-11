Sulmi rus, Ambasadorja e SHBA në OKB: Partnerë me Shqipërinë në mbrojtje të Ukrainës

Shpërndaje







22:16 08/11/2022

Ambasadorja Thomas-Greenfield, në intervistën që dha për gazetarin Blendi Fevziu në studion e “Opinion”, foli dhe për luftën në Ukrainë, vijat e kuqe të vendosura ndaj Rusisë, që po përballet me sanksione të forta nga NATO. Ajo tha se mënyra më e drejtpërdrejtë drejt paqes në Ukrainë është që Rusia të tërheqë të gjitha trupat jashtë Ukrainës. Ambasadorja u shpreh se nuk mund të parashikojë se kur mund të mbarojë kjo luftë, por theksoi se do të mbaronte që nesër nëse Rusia merr vendimin t’i tërheqë trupat nga Ukraina. Ambasadorja e SHBA në OKB po ashtu theksoi se bashkë me Shqipërinë kanë qenë partnerë në Këshillin e Sigurimit në mbrojtje të Ukrainës.

Blendi Fevziu: A mund t’ju pyes për çështjen më të rëndësishme në botë? Tema në botë tani është lufta në Ukrainë. Normalisht, a ka ndonjë mënyrë për paqe në Ukrainë? Dhe cilat janë vijat e kuqe në këtë proces?

Ambasadorja Thomas-Greenfield: Mënyra më e drejtpërdrejtë drejt paqes në Ukrainë është që Rusia, që Putin të tërheqë të gjitha trupat jashtë Ukrainës. Kjo është një luftë e paprovokuar. Nuk kishte asnjë arsye që Presidenti Putin të fuste trupat brenda Ukrainës. Dhe kemi punuar bashkë për t’i izoluar në Këshillin e Sigurimit dhe për t’i izoluar në Asamblenë e Përgjithshme. Janë dënuar me forcë nga bota për veprimet e tyre. U bëmë 143 vende bashkë për të dënuar ankesimet ose aneksimet e tentuara të tyre në Ukrainë. Dhe ata e kanë dëgjuar fort dhe qartë se nuk do ta njohim kontrollin e Rusisë mbi territorin ukrainas që kanë pushtuar.

Blendi Fevziu: Po, kjo është e sigurt. Por problemi është që Putini ka bërë të vetat territore në Ukrainë pas një referendumi të rremë dhe me një vendim të parlamentit rus. Asnjë vend në botë nuk mund ta pranojë këtë pushtim. Por tashmë ata janë nën protektoratin, protektoratin nuklear të Federatës Ruse. A ka ndonjë mundësi që ato territore t’i kthehen Ukrainës?

Ambasadorja Thomas-Greenfield: Ukrainasit po luftojnë me çdo qelizë të trupit për të rimarrë kontrollin e territorit të vet dhe ne po i mbështesim në çdo mënyrë të mundshme që të rimarrin kontrollin e territoreve të tyre.

Blendi Fevziu: Mendoni se do të jetë luftë e gjatë?

Ambasadorja Thomas-Greenfield: Nuk mund ta parashikoj sa e gjatë do të jetë lufta. Do të mbarojë nesër nëse Rusia merr vendimin t’i tërheqë trupat që aty. Ukrainasit do të duhet të luftojnë sepse ditën që ndalojnë së luftuari, humbasin vendin e tyre.

Blendi Fevziu: Jo vetëm ata. Gjitha bota e lirë, në një këndvështrim.

Ambasadorja Thomas-Greenfield: Është një luftë. Është sulm ndaj të gjitha vlerave që përfaqësojmë. Është një sulm ndaj Kartës së OKB-së. Është një sulm ndaj sovranitetit të një vendi më të vogël, ndaj integritetit territorial të atij vendi. Dhe do të duhet të punojmë të gjithë për t’i mbrojtur. Dhe kemi qenë partnerë në Këshillin e Sigurimit në mbrojtje të Ukrainës./tvklan.al