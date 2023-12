Sulmoi grupin e xhirimit të “Stop”, ministri Manja mbron noteren dhunuese

21:01 05/12/2023

Në Shkurt 2022, noterja e Tiranës Majlinda Lleshi u filmua duke dhunuar grupin e xhirimit të emisionit “Stop”, gazetarin Genci Angjellari dhe operatorin Gert Hoxha, i cili nuk jeton më si pasojë e një aksidenti tragjik me motor.

Gjithçka ndodhi gjatë investigimit të një denoncimi të një qytetareje nga Borshi, e cila pretendonte për falsifikimin e një testamenti nga ana e noteres Lleshi.

“O ndyrësirë, të godas dhe të mbys fare. Edhe ti plehrë (godet operatorin)! Do të të vras fare (i drejtohet gazetarit)”, tha noterja.

Në vendin e incidentit shkuan forca të Komisariatit Numër 2, por prokurori Albert Demirneli e quajti normale situatën dhe e la të lirë noteren agresore.

Saimir Kodra: Do të mundohem që të ruaj qetësinë sepse e gjithë situata më acaron jashtë mase. Më acaron për faktin se një gazetar dhe një operator, Gert Hoxha, i ndarë nga kjo jetë është goditur në krye të detyrës nga një notere. Më gëlçon pafund urrejtja dhe inati që në këtë vend institucionet nuk funksionuan. Mesa duket, Majlinda Lleshi që nga arrestimi në flagrancë që i bëri policia kur u goditën gazetari kur i shante nga nëna dhe nga babai… megjithëse e arrestuan në flagrancë, qëlloi ky prokurori Albert Demirneli, shok klase ose ku ta di unë… Sa herë e shikoj ngjarjen, po aq më gëlçon nervi dhe ajo e padrejtësisë që ka në këtë vend. Si mundësh që të godasësh një operator e gazetar dhe të vazhdosh të punosh?

Nga ana tjetër, ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja ngriti një grup inspektimi që do të vendoste çfarë masash do të merrte ndaj noteres Lleshi. Dhuna kategorizohet si e pafalshme në ligj dhe noterit i pezullohet licensa. Nëse dhuna ka sjellë pasoja të rënda, noteres i hiqet licensa. Por ministri Manja në shkelje të ligjt ka aplikuar masën administrative gjobë në vlerën 3 milionë Lekë të vjetra duke nxitur dhe legjitimuar dhunën e noterëve ndaj medias.

Saimir Kodra: Uroj që të shërbejë si kauzus për ministrinë e drejtësisë, për policinë. Kur një patrullë policie thirret është për ndaluar konfliktin. Në këtë formë nuk është e nevojshme të ju thërrasim më. Pasi erdhi patrulla e policisë, u ndalua në flagrancë për shkak se ishte sjellje shumë e rëndë. Prokurori e liroi, nuk e mbajti as 12 orë sepse këtij Albertit po të kishte qenë ndonjë kushëri i veti apo ndonjë motër a vëlla i veti, sigurisht që nuk do e lironte e do e çonte për gjykim, por ndodhi që ata ishin gazetarë. Përkrah arrestimit në flagrancë, menjëherë ishte reagimi i Ministrisë së Drejtësisë, Ulsi Manjës, i cili ngriti grupin hetimor “hetim disiplinor”. Habia më e madhe sepse pastaj edhe aty u tregua që paska pasur mik apo të afërm, apo njohje apo edhe ka paguar kjo Majlinda Lleshi… Alfred Pupli dhe Hyri Rama ishin 2 bobat e grupit të inspektimit që në shkrimin e tyre shkruajtën “shkelje e rëndë” e Majlinda Lleshit. E gjithë kjo shkelje e rëndë perceptoi në 3 milionë Lekë gjobë. Pra shkelja e rëndë.

Unioni i Gazetarëve: Imazhet e publikuara në emisionin investigativ “Stop” janë tronditëse sepse është një dhunë jo vetëm verabel, por drejtpërsëdrejti një cënik i integritetit fizik të reporterit dhe të operatorit të emisionit. Sjellja dhe komunikimi janë të papranueshëm. Akti në vetvete është një incident i plotë, i pastër dhe i dënueshëm dhe në këtë këndvështrim mendoj që ne, organizata jonë pret menjëherë një reagim institucional të organeve ligjzbatuese. Kjo është një çështje që duhet hetuar sepse e gjithë sekuenca e publikuar në vetvete shpreh mirëfilli një subjekt i cili në brendinë e vet ka shkelje dhe shpërdorim të detyrës nga vetë kjo notere. Agresiviteti fizik i saj mbi integritetin fizik të gazetarit dhe operatorit, janë vërtetë një rast i pazakontë.

Majlinda Lleshi e ankimoi gjobën në mënyrë që të mbronte licencën. Por gjykata, jo vetëm rrëzoi ankimimin e noteres, por edhe evidentoi se ministri i Drejtësisë e ka aplikuar masën në kundërshtim me ligjin, duke legjitimuar dhunën.

Ndërkohë, Majlinda Lleshi vijoi detyrën e saj si notere, sikur të mos kishte ndodhur asgjë.

Majlinda Lleshi: Do të bësh një prokurë, po.

E inflirtuara: Si funksionon? Kështu si pagesë sa kushton prokura?

Majlinda Lleshi: 20 mijë Lekë të vjetra.

Drejtuesi i emisionit “Stop”, Saimir Kodra thotë se rastin do ta ndjekë deri në fund pasi shton se një ndër arsyet është njëlloj amaneti ndaj operatorit që u sulmua nga noterja, Gert Hoxhës, i cili nuk jeton më.

Saimir Kodra: Kanë qenë të shumtë njerëzit nëpër Tiranë që më kanë kapur “të lutem mbylle”, “të lutem lëre”, por nuk mundem përsa kohë Gert Hoxha ishte gjallë dhe tani aqmë tepër që nuk jeton më për shkak të një aksidenti që i mori jetën, kam një amanet, është që qasje që nuk mundem… Vetëm nëse unë largohem nga kjo jetë, mundet që ajo të falet për këtë veprim që ka bërë./tvklan.al