“Sunny Hill” në Tiranë, reagon Rama: Dua Lipa dhe të ftuarit e saj do të ndriçojnë netët e kryeqytetit

21:16 14/06/2022

Lidhur me lajmin se festivali i madh “Sunny Hill” që do të mbahet nga 4-7 Gusht nuk do të organizohet këtë vit në Prishtinë, por në Tiranë ka reaguar edhe kryeministri i vendit Edi Rama.

Përmes një postimi në Facebook, kryeministri Rama shkruan se ky është një lajm i mirë teksa shton se Dua Lipa dhe të ftuarit e saj do të ndiçojnë netët e kryeqytetit.

“Lajm i mirë! Festivali “Sunny Hill” vjen në Tiranë, ku në javën e parë të gushtit Dua Lipa dhe të ftuarit e saj do të ndriçojnë netët e kryeqytetit me shkëlqimin e tyre. S’ka si Tirona jo”, ka shkruar Rama.

Ky festival që u themelua nga Fondacioni Sunny Hill, i këngëtares me famë botërore Dua Lipa, do të zhvendoset në Tiranë, ku Bashkia ka siguruar se gjithçka do të jetë në mënyrë perfekte.

Arsyeja e mosmbajtjes së festivalit në Prishtinë është “për shkak të vonesave të shumta të shkaktuara nga mungesa e përgjigjes dhe vendimit përfundimtar për dhënien në shfrytëzim të hapësirës për festivalin”./tvklan.al