“Sunny Hill” sjell këngëtarët botërorë

16:04 25/08/2022

40 artistë do të performojnë në 3 ditë në Tiranë

Vetëm 1 ditë ka mbetur nga starti i “Sunny Hill Festival” në Tiranë.

Punimet për ngritjen e skenës në Parkun e Liqenit Artificial ku do të mbahet eventi muzikor më i madh i vitit, janë drejt fundit.

Fati Gjakova , një prej organizatorëve të këtij festivali, na tregon se skena zë një sipërfaqe prej 40 metrash katrorë.

“Jemi drejt fundit, po provojmë zërin. Është skena më e madhe në rajon, edhe më e madhe se ajo e Prishtinës, për vetë vendin që kemi këtu”.

“Sunny Hill Festival” do të çelet në datën 26 Gusht në orën 14:00, për të vijuar 3 ditë me muzik, argëtim, ushqim e pije. Dua Lipa, ylli i muzikës botërore, nuk do të performojë, por në skenë do të ketë emra të tjerë të mëdhenj.

“Janë 40 këngëtarë vendas e të huaj. Duke filluar nga Fedez, Stormz”.

“Sunny Hill” sjell dhe një tjetër risi në mënyrën se si do të blihet gjithçka dhe do konsumohet në hapësirën dedikuar festivalit.

“Do të jetë cashless, pra nuk do paguhet me lek, por nëpërmjet aplikacionit, që do jetë portofoli apo bracelets që e mbush në pika të vendosura”.

25 mijë persona pritet të ndjekin këtë festival që mbahet për herë të parë në Shqipëri te Parku i Liqenit Artificial në Tiranë.

Tv Klan