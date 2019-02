Përbërësit:

500 gr karota

200 gr patate

100 gr pançetë

20 gr gjalp

2 domate

2 gjethe dafine

1 qepë

1 baguett

Pak trumzë

Kripë dhe piper

Përgatitja:

Fillimisht qërojmë patatet, karotën dhe qepën dhe i grijmë imët. Më pas në një tenxhere shtojmë vaj, trumzë, qepët, papatet dhe karotat dhe i skuqim bashkë. Pasi i skuqim për pak, shtojmë ujin dhe i lëmë të ziejnë.

Presim në kubikë shumë të vegjël bukën dhe e thekim në një tigan me pak vaj ulliri, shtojmë mbi të kripë, piper dhe trumzë. Pasi theket buka shtojmë pançetë të prerë në kubikë. Supën e përgatitur e bëjmë krem me mikser dhe e shërbejmë me bukën e thekur me pançetë./tvklan.al