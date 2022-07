Superiorja ndërpritet në Nëntor. Shkak, Botërori

21:00 05/07/2022

FSHF cakton datën e Superkupës së Shqipërisë

Federata Shqiptare e Futbollit vendosi që ndeshja për superkupën e shqipërisë mes Tiranës kampione dhe Vllaznisë fituese të kupës të luhet më 7 Dhjetor. Komiteti ekzekutiv i saj përcaktoi edhe ndryshimet e nevojshme në sezonin e sivjetshëm.

Për shkak të finaleve të Botërorit “Katar 2022” dhe ngjeshjes së kalendarit të UEFA-s për ndeshjet eliminatore të Champions League dhe UEFA Conference League. Pas disa ditësh do të hidhet shorti për kalendarin e Kampionatit që do të nisë me 20 Gusht do ndërpritet më 14 Nëntor për shkak të Botërorit “Katar 2022” për t’u rikthyer më 15 Dhjetor.

Pas pushimit për festat e fundvitit, superiorja do të rinisë me 14 janar 2023. Ndërprerje do të ketë vetëm kur të luhen ndeshjet e kombëtares. Java e fundit do të luhet më 24 Maj 2023.

Tv Klan