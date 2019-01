Superkupa e Italisë pasohet nga polemika

Juventus fitoi Superkupën e Italisë me golin e Cristiano Ronaldos, por te Milan nuk janë dakord me të gjithë vendimet e arbitrit Luca Banti.

Ajo u pa që në fushë me nervozizmin e Higuain që mbahej nga lojtarët, duke mos e lejuar të mbërritje te gjyqtari. U mundua ta qetësoje edhe ish-mbrojtësi i Milanit Bonuci. Sulmuesi e kishte me penalltinë e padhënë në favor të Milan ku Emre Can bëri ndërhyrje në zonë në minutën e 86-të ndaj Konti. Një reagim të ashpër pati edhe trajneri i Milanit, Genaro Gattuso, përpara gazetarëve.

“Duhet të përgëzoj lojtarët. Pas episodeve gjykoni vetë. Përjashtimi i Kessie jam dakord, por kur e kemi teknologjinë pse nuk e përdorim. Juventus përfundoi dy aksione, ndërsa me Crutone nuk vepruan njëlloj. Juventus nuk ka nevojë për ndihmë”, tha Gattuso.

Gazetat festojnë suksesin e Juves dhe trofeun e parë të Cristiano Ronaldo në Itali, por nuk harrojnë të përmendin edhe polemikat e Milan. Me këtë triumf bardhezinjtë u bënë ekipi italian me më shumë Superkupa, 8 në tilla të fituara në 31 finale.

Tv Klan