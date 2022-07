Superkupa e Italisë shkon në Arabi

23:23 01/07/2022

Milan – Inter diskutojnë trofeun më 18 Janar 2023

Milan dhe Inter u përballën katër herë në sezonin që lamë pas me nga një fitore secila dhe dy barazime. Në fund, Inter fitoi Kupën e Italisë ndërsa Milan titullin kampion.

Me përforcimet e bëra nga të dy kampet, sfidat e sezonit të ardhshëm duhet të jenë vërtetë interesante. Një ndeshje e rëndësishme mes tyre do të jetë ajo për Superkupën.

Federata italiane njoftoi se për këtë trofe do të luhet në Rhyad të Arabisë Saudite më 18 Janar të vitit të ardhshëm. Rivaliteti mes dy skuadrave milaneze do të jetë shumë i nxehtë pasi të dyja do të synojnë titullin kampin sikurse ndodhi deri në sekondat e fundit të sezonit të shkuar.

Oferta arabe për të patur këtë finale ka qenë e parefuzueshme nga drejtuesit e futbollit italian.

