Superliga ‘furnizon’ kombëtaren U-21

23:59 30/05/2022

Alban Bushi zbardh listën për duelet ndaj Anglisë e Kosovës

Trajneri i kombëtares shqiptare U-21, Alban Bushi, ka shpallur listën me emrat e futbollistëve që do të grumbullohen për dy sfidat e fundit eliminatore të Kampionatit Europian 2023 ndaj Anglisë dhe Kosovës që do të luhen në muajin Qershor. Lista është e përbërë nga 22 lojtarë, ku tetë prej tyre aktivizohen në kampionatin shqiptar, ndërsa pjesa tjetër luajnë në kampionatet e huaja.

Ekipi kombëtar U-21 do stërvitet në Durrës dhe pas rreth 6 ditësh përgatitje intensive, më datë 5 qershor skuadra do të udhëtojë drejt Anglisë për ndeshjen e datës 7 Qershor. Gjashtë ditë më pas kombëtarja U-21 do të luajë sfidën përmbyllëse të kualifikueseve në shtëpi, në stadiumin “Elbasan Arena”, më konkretisht më 13 Qershor ndaj Kosovës, në ora 19:30.

Këto janë edhe dy ndeshjet e fundit të kësaj fushate eliminatore, ku Shqipëria është shortuar në grupin G, së bashku me Anglinë, Republikën Çeke, Slloveninë, Andorrën dhe Kosovën. Aktualisht, ekipi i drejtuar nga Alban Bushi renditet në vendin e katërt, me 9 pikë të grumbulluara në tetë ndeshje të luajtura.

