Superliga ‘me sytë’ nga merkato

23:13 29/06/2022

Vllaznia rikthen Herald Markun, Bylis e Erzeni në pritje të zyrtarizimeve

Herald Marku është rikthimi i madh i Vllaznisë. Shkodranët kanë zyrtarizuar kalimin e mesfushorit në radhët e kuqebluve, me të cilën firmosi për një sezon me opsion edhe për një tjetër vit. 26-vjeçari bën prapakthehu tashmë pas eksperiencës jo në lartësinë e duhur te Partizani, ku luajti sezonin që sapo u mbyll. Me fanellën e Vllaznisë, Marku u aktivizua në sezonin 2020-2021, ku arriti të triumfonte në Kupën e Shqipërisë.

Ndryshe nga Vllaznia e cila ka zyrtarizuar disa lëvizje në këtë periudhë merkatoje, Kastrioti, Bylis dhe Erzeni ende nuk kanë arritur ende të kryejnë afrime për sezonin tjetër. Dy skuadrat e sapongjitura në elitë po mendojnë t’i besojnë grupit që kishte edhe vitin e shkuar, duke u kursyer në lëvizjet e tyre në merkato.

Erzeni ka pësuar edhe shumë largime në këtë periudhë çka do të thotë se ka shumë punë për të bërë në ditët e ardhshme. Sa i përket afrimeve, Partizani është ai që ka kryer disa lëvizje kryesisht në mesin e fushës dhe mbrojtje, teksa përforcimi ka pësuar edhe Kukësi, Tirana dhe Laçi.

