Superliga në sytë e Ernest Gjokës

Shpërndaje







15:22 21/02/2022

Tekniku: Laçi për titull, Skënderbeu nuk ka forcë për të shmangur rënien

Gara në Superligën shqiptare bëhet akoma dhe më e bukur pas javës së 21. Katër prej skuadrave pritëse triumfuan në takimet respektive dhe vetëm, Partizani ngeci në barazim përballë Vllaznisë. Për trajnerin e mirënjohur, Ernest Gjoka, ky është një faktor mjaft domethënës, por jo vendimtar për fatet e tyre.

“Gradualisht po vjen e po bëhet tabloja e plotë e skuadrave që janë për kampione, mbijetesë apo në mes të tabelës”.

Befasia erdhi nga Kastrioti që fitoi përballë Tiranës kryesuese, ndërsa Laçi mposhti Kukësin.

“Kastrioti bëri një lojë të mirë e të guximshme, agresive. Tirana çaloi, duhet ta kishte përgatitur ndeshjen ndryshe”.

Skënderbeu pësoi humbjen e radhës, për t’u stampuar në fundin e tabelës. Për trajnerin Gjoka qëndrimi në elitë do të jetë mëse i vështirë.



“Skënderbeu kaq e ka potencialin, duhet të vazhdojë të luftojë, por s’mundet dot më”.



Fundjava rezervon një tjetër derbi kryeqyteti, me Dinamon dhe Partizanin që do e kenë shumë të vështirë për të marrë fitoren.



“Një moment i vështirë për të dyja skuadrat, Partizani nuk është në maksimumin e tij, ndërsa Dinamo po vuan”.

Këtë fundjavë, luhet edhe përballja e kreut mes Tiranës dhe Laçit.

Klan News