Superliga “përbuz” rregullat, fokusi tek lojtarët e rinj

Shpërndaje







16:16 12/04/2023

Shumë pak minuta për lojtarët U-21

Prej pak vitesh, FSHF e ka përqendruar vëmendjen tek rritja e futbollistëve të rinj. Por duket se kjo pikë nuk po respektohet siç duhet nga ekipet e Superligës shqiptare, që edhe njëherë po tregojnë se po varen nga lojtarët e huaj. Shumë pak futbollistë të dalë nga akademitë e tyre aktivizohen me ekipet A, një situatë që rrjedhimisht po penalizon futbollin e së ardhmes.



Vllaznia duket se është edhe ajo që bazohet në lojtarët e dalë nga akademia e saj. Fakt që e tregojnë edhe statistikat, me shkodranët që kanë përdorur më shumë minuta lojtarë nën moshën 21-vjeçare. Kuqeblutë kanë luajtur rreth 3100 minuta, ndjekur më pas nga Partizani. Shumicën e mbi 2000 minutave tek të kuqtë e ka në këmbë mbrojtësi Buxhelaj, i cili ka luajtur në 21 ndeshje, kryesisht si titullar.



Renditja vijon më pas nga ekipe si Teuta, Tirana, Erzeni, Laci dhe Bylis, ndërsa ndër skuadrat më me pak besim tek të rinjtë janë Kukësi dhe Egnatia. Madje, rrogozhinasit kanë vetëm një futbollist nën 20-vjeçar, afrikanin Duku, i cili ka zbritur shumë pak në fushën e blertë. Në total ekipet e Superligës i besojnë lojtarëve U-21 rreth 7000 minuta, shumë pak duke pasur parasysh se Superliga shqiptare ka luajtur deri më tani 28-javë kampionat.

Klan News