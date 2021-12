Superliga rikthehet në fushë në mesjavë

22:14 06/12/2021

Luhet në tre ditë, spikasin duelet Vllaznia-Partizani dhe Kukësi-Laçi

Tirana vijon të kryesojë kampionatin pas 11 javësh, por tashmë numëron 1 pikë më shumë se ndjekësit më të afërt të Kukësit. Bardheblutë kanë 24 pikë në vendin e parë dhe sfidojnë këtë të martë Kastriotin, skuadër që mbyll klasifikimin me vetëm 5 pikë. Një diferencë kjo prej 19 pikësh që pritet të mos ndikojë shumë në fushë. Me interes është edhe dueli tjetër i kësaj të marte, Dinamo-Teuta.

Dy skuadrat gjenden në vendet 6 dhe 7, me kampionët në fuqi që kanë një pikë më shumë. Të mërkurën do jetë radha e Vllaznisë dhe Partizanit për të matur forcat ndaj njëra-tjetrës, që është edhe dueli më i fortë i javës së 12-të në elitën e futbollit shqiptar. Shkodranët dhe të kuqtë po kalojnë një formë të njëjtë në javët e fundit, teksa në 4 javët e fundit nuk njohin humbje.

Skënderbeu-Egnatia është një përballje për zonën e ftohtë të renditjes, me korçarët të cilët duan të marrin maksimumin dhe të lënë pozicionin që të dërgon një kategori më poshtë sezonin e ardhshëm. Java e 12-të e Superligës mbyllet me duelin Kukësi-Laçi. Verilindorët duan të mbajnë në presion Tiranën kryesuese, ndërsa kurbinasit gjenden në vendin e katërt me 15 pikë.

