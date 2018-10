Superliga turke, kampionati më i moshuar

Superliga turke ka futbollistët më të moshuar në planet. Studimi i observatorit CIES me qendër në Zvicër ka publikuar rezultatet sipas të cilavë mosha mesatare e lojtarëve të kampionatit turk të futbollit është afro 29 vjeç.

Ndjek kampionati qipriot me 28 vjeç e gjysmë dhe më pas ai rus me 28. Interesant është fakti se ndër 5 kampionatet më të medhenj në kontinent, Serie A në Itali ka moshën më të madhe mesatare 27.40. Serie A renditet në vendin e 6, dhe pas saj vjen kampionati spanjoll me 27.33.

Ndërsa kampionati me lojtarët më të rinj është ai kroat, me moshë mesatare pak më shumë se 24 vjeç e gjysmë. Teksa Superliga Shqiptare nuk bën pjesë në studimin që analizoi më shumë se 30 kampionate, në Danimarkë ndodhet skuadra me moshën mesatare më të re në kontinent, 21.36 vjeç.

Tv Klan