Surpriza e dyfishtë, shkon të surprizojë shoqen për shtatzëninë por i plotësohet ‘parashikimi’

11:53 20/10/2023

Xhesi ka dëshiruar të surprizojë përmes “Aldo Morning Show” në Tv Klan mikeshën e saj, Adën e cila është në pritje të ëmbël. Por surpriza ka qenë e dyfishtë sepse pritja e ëmbël e Adës ka përfunduar në orët e para të mëngjesit dhe është bërë nënë e një djali. Kjo ka përkuar edhe me datën që Xhesi mendonte se djali i Adës do të vinte në jetë.

Dora: Kemi ardhur për Adën e cila ishte në pritje të ëmbël, por kemi marrë një lajm shumë të mirë se Ada sot në orët e para të mëngjesit ka lindur një djalë të shëndetshëm me emrin Noah.

Aldo: Çfarë thua ti?

Dora: Në pamundësi për ta takuar, shpresojmë të takojmë një prej familjarëve të saj dhe ta surprizojmë me këtë surprizë.

Aldo: Dhe e bukura është që ishte shoqja e vet Xhesi e cila e inicioi këtë lloj gjesti ngaqë e kishte fiksuar sot ditëlindjen e djalit, datën 20 do ti që i plasën ujërat. Xhesin e kemi në linjë. Xhesi, hë mi?

Xhesi: Përshëndetje Aldo! Faleminderit! Si jeni?

Aldo: Çfarë goje paske pasur mi gocë!

Xhesi: Kisha qejf që ta surprizoja shoqen për një shtatzëni të mbarë, të bëhej mami sa më mbarë, t’i vinte djali shëndoshë e mirë.

Dora mbërrin në shtëpinë e Adës dhe fatmirësisht aty gjen babain e saj. Moderatori Aldon Lipe e uron fillimisht për ardhjen e nipit në jetë dhe më pas linja i kalon Xhesit.

Xhesi: Xhaxhi Ylli, t’ju rrojë nipi me jetë të gjatë, jemi shumë të gëzuar. Uroj urimet më të mira për ju dhe për djalin veçanërisht. Të rritet me nënë e me babë, i shëndetshëm dhe me jetë të gjatë.

Ylli: Tani në kokën tuaj!/tvklan.al