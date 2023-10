Surpriza e Love Island Albania! Hap votim për të kthyer në vilë një nga ishullorët e larguar

Shpërndaje







20:03 20/10/2023

Love Island Albania ka një surprizë! Mbrëmjen e sotme në orën 21:00 do të keni mundësi për votuar emrin e ishullorit tuaj të pëlqyer, i cili është eliminuar. Kjo është mundësia e vetme për një rikthim të ishullorëve që ju keni mbështetur.

Love Island Albania do të hapë një televotim për vetëm 24 orë, për të gjithë ishullorët të cilët janë larguar nga vila e dashurisë. Më i votuari nga publiku do të ketë mundësinë e rikthimit. Por cili do të jetë ai/ajo?

Ishullori më i votuar do të zbulohet mbrëmjen e së dielës në Live show-n, nën drejtimin e Luana Vjollcës në Tv Klan. Në vilën e dashurisë pritet të trazohen sërish ujërat, kështu që votoni!

Tv Klan