Surpriza në Ligën e Kombeve

11:48 05/06/2022

Hungaria shtang Anglinë pas 60 vitesh, Italia bën ‘paqe’ me Gjermaninë

Hungaria ka marrë kreun e grupit 3 në divizionin A pas fitores 1-0 ndaj Anglisë. Kombëtarja e drejtuar nga tekniku Marko Rossi arriti të thyejë “tre luanët” dhe të jetë e qetë në vendin e parë në një grup “ferri”. Domenik Szoboszlai realizoi golin e vetëm të takimit, teksa në minutën e 65-të ekzekutoi saktë një penallti.

Anglia u përpoq të reagojë, por Herri Kejn me shokë nuk arritën që t’i jepnin një tjetër udhë kësaj sfide. Hungaria i jep kështu fund serisë prej 22 ndeshjeve të pamposhtur të Anglisë gjatë 90 minutave, ndërsa është fitorja e parë për hungarezët pas 60 viteve ndaj kombëtares së “tre luanëve”.

Spektakël, emocione dhe gola në “Dall’Ara”, por klasikja Itali-Gjermani nuk prodhoi fitues. Në Bolonja u zhvillua një sfidë me pak raste të pastra shënimi, ndërsa në pjesën e dytë u vu re nervozizmi në të dy kampet, me kryesorin që nxori nga xhepi 8 herë kartonin e verdhë. “Axurrët” kaluan të parët në avantazh me autor Lorenzo Pellegrinin.

Mesfushori i Romës mori një top të artë në shtyllën e dytë dhe fare pranë vijës fatale e kishte të lehtë të tundte rrjetën. Ekipi i Flik u përpoq të reagojë dhe ia doli shumë shpejt. Pas dy minutash lojë Kimish përfitoi nga pakujdesia e mbrojtjes italiane për të vendosur baraspeshën. Gol që i jep Pancerave një pikë me tepër vlerë para duelit të radhës ndaj Anglisë. Ndërkaq, Italia e nis me barazim edicionin e tretë të Ligës së Kombeve, nga ku synon të sigurojë biletën për në Europianin e vitit 2024.

