Surpriza në raundin play-off të NBA

20:53 17/04/2023

Miami Heat “thyen” Bucks, triumfojnë Los Angeles Lakers dhe Clippers

Miami Heat e nisi me këmbë të mbarë përballjen direkte me Milëaukee Bucks. Skuadra që e përfundoi kampionatin e Konferencës së Lindjes në vendin e 8-të mposhti ekipin kryesues, me shifrat e përgjithshme 130-117. Butler ishte më i miri në parket, me double-double personal të përbërë prej 35 pikësh e 11 asistimesh. Përveç humbjes, lajmi negativ për Bucks është dëmtimi i Antetokounmpo, që mbetet në dyshim për sfidën e radhës.



Los Angeles Lakers e ka nisur me marshin e duhur përballjen ndaj Memphis. Kalifornianët triumfuan 128-112, në një sfidë të dominuar prej tyre nga fillimi deri në fund. Jackson ishte më i miri në parket , me 31 pikët e tij që nuk i mjaftuan Memphis për të shmangur disfatën. Diferecën për Lakers e bënë treshja e zakonshme, me dyshen Davis-James që kompletuan një performancë me dyshifrore, teska Russell kontribuoi me 19 pikë.



Fitore vetëm në periodën e katërt shënoi edhe skuadra tjetër kaliforniane, Los Angeles Clippers. E udhëhequr nga Leonard, Clippers “thyen” 115-110 Phoenix Suns. Amerikani shënoi 38 pikë, për t’i dhënë kështu fitoren skuadrës së tij. Denver Nuggets pritet ta ketë më të lehtë seç pritej përballë Minnesotas. Fitorja 109-80 legjitimon një gjë të tillë, me Nuggets që ishte dominuese në çdo aspekt.

Klan News