Surpriza te femrat në Australian Open

23:45 27/01/2022

Barty e Collins sigurojnë finalen e parë në karrierën profesioniste

Ashleigh Barty-Danielle Collins do të jetë finalja e Australian Open për femra. Tenistet arritën që të siguronin fitore komode në gjysmëfinalet respektive, duke siguruar kështu vendin në finalen e së shtunës. Numri 1 i botës, Barty iu impenjua për 1 orë e 2 minuta rivales amerikane, Keys.



Barty fitoi 6-1, 6-3 dhe gjithë sfidën 2-0 me sete, duke qënë vetëm një përballje lart fitimit të titullit. Kjo është hera e parë që Barty prek finalen e turneut të shtëpisë, çka e shndërron atë dhe në tenisten e parë australiane që shkon në këtë raund.



Në gjysmëfinalen tjetër, Collins eliminoi në mënyrë surprizë polaken, Iga Sviatek. Një rezultat që befasoi jo pak, pasi numri 27 në botë bërë mrekullinë, duke i mohuar finalen numrit 7-të në botë. Collins kontrolloi sfidën dhe fitoi pastër 2-0 me sete. Edhe për 28-vjeçaren, kjo është hera e parë që shkon në finalen e një Grand Slam në karrierën e saj dhe e bën pikërisht në Australian Open. Gjithsesi, përballë Barty nuk niset si favorite, edhe pse do jetë fusha ajo që do vendos.

Klan News