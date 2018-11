Surprizat e motit: Ikën shiu, por…

Festat e Nëntorit duket se do të jenë të favorshme si ditë pushimi, pasi reshjet e shiut do t’i lënë vendin kthjellimeve. Kjo e mërkurë solli ndërprerje të reshjeve të shiut, situatë e cila sipas Meteoalb do të vijojë edhe në ditët në vijim. Thuajse në të gjithë territorin e vendit do të ketë më së shumti mot të kthjellët.

Megjithatë, po gjatë këtyre ditëve parashikohet edhe një rënie e konsiderueshme e temperaturave, të cilat kanë nisur të ndihen që këtë të mërkurë. Pritet që temperaturat në zonat malore të arrijnë vlerat minimale minus 3 deri në minus 4 gradë, ndërsa në vendet e ulëta dhe në bregdet temperaturat do të variojnë nga 3 deri në 6 gradë ato minimale dhe deri në 17 gradë ato maksimale.

Sipas Meteoalb edhe ditët e para të muajit Dhjetor do të jenë kryesisht me mot të kthjellët, por me temperatura të ulëta./tvklan.al