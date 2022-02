Surprizat nuk kanë fund! Romina përlotet dhe i bën dhuratën e veçantë Jonny-t

Shpërndaje







21:41 07/02/2022

Surprizat nuk kanë fund në Love Story! Pas trëndafilave të Vilianit për Danielën radha i erdhi Jonny-t.

Për ta surprizuar atë kishte menduar vajza që ai kishte në takim, Romina. Kjo e fundit e priti e përlotur përfundimin e klipit të takimit të tyre. Pastaj ajo i dha surprizën që kishte menduar, një çakmak me një dedikim të veçantë.

“Janë emocione të akumuluara momente dhe të bukura, momente dhe të vështira.

Jonny si Jonny! E adhuroj tipin dhe karakterin që ka Jonny. Është shpirt i lirë. I shikon gjërat me një vizion të madh, për një hap më para. Është tip energjik. Është shumë i dashur, është i drejtë.

Kam që kur kam ardhur sot, jam shumë e emocionuar. Faktikisht ndoshta kjo ka të bëjë me surprizën që kam për Jonny-n sot. Ky është një çakmak, meqenëse Jonny pi shumë cigare dhe do doja t’i dhuroja këtë çakamakun me dedikimin “Fire on fire”, “Zjarri mbi zjarr”, siç jemi ne të dy”, tha Jonny.

Por nuk përfundoi këtu! Romina kishte menduar çdo detaj. Të dy së bashku vallëzuan këngën “Fire on fire” të Sam Smith me një cover nga vetë Romina./tvklan.al