Swiatek merr vendin e parë

15:09 26/03/2022

Iga Sviatek ka marrë zyrtarisht kryesimin e renditjes së Ë-Ti-Ej. Polakja shndërrohet në numrin 1 të tenisit botëror për femra, pasi mposhti 2-0 Viktorja Golubiç në raundin e dytë të Miami Open. 20-vjeçarja triumfoi me shifrat 6-2, 6-0 për të marrë kështu vendin e Eshli Barti, që pak ditë më parë u tërhoq nga sporti.

Përditësimi i renditjes do të bëhet me 4 Prill, gjithsesi, Sviatek tashmë e ka shkruar historinë, duke u bërë e para lojtare polake që arrinë renditjen më të lartë të tenisit të femrave. Me fitoren e saj kundër Golubiç, Sviatek vijoi serinë e fitoreve prej 12 ndeshjesh, teksa ka përmirësuar edhe statistikat në fushë, duke fituar 21 sete dhe humbur vetëm 3 gjatë këtij viti.

