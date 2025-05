Rubrika e fundit “Sy m’Sy” para zgjedhjeve e kryeministrit Edi Rama. Ai komunikoi virtualisht me qytetarët, teksa udhëtonte me makinë për në Kuç të Vlorës.

Njoftoi se të Mërkurën, mori lajmin për çeljen e një tjetër grup-kapitulli të negociatave me Bashkimin Evropian.

“Dje kur po shkojë për në Fier, që meqë ra fjala ishte flakë, mora lajmin që grup-kapitulli tjetër i negociatave u aprovua për t’u hapur. Kemi hapur 16, hapim dhe 8 të tjerë, që bëjnë 24. Mbeten dhe 11. Kam besim dhe shpresoj e uroj që me fuqinë e re të 11 Majit, do t’i hapim edhe ato 11 në tyrezën e negociatave brenda vitit. Ky do të ishte rekord europian, sepse asnjë vend si ka hapur grup-kapitujt në 1 vit dhe nuk është anëtarësuar për 3 vjet. Fati europian është në duart tona!”, deklaroi kreu i qeverisë.

Pasaporta europiane ka qenë në fokus të çdo fjale që kryesocialisti ka mbajtur përgjatë fushatës, ndërsa është edhe slogan i Partisë që ka udhëhequr vendin për 3 mandate rresht. Ambicia është marrja e një mandate tjetër dhe futja e Shqipërisë në BE.

/tvklan.al