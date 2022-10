Sylvester Stalone dhe Jennifer Flavin mjaft të lumtur krah njëri-tjetrit

20:20 10/10/2022

Dyshja u fotografuan teksa shijuan një darkë romantike New York

Çifti i sapo ribashkuar Sylvester Stallone dhe Jennifer Flavin u panë mjaft të dashuruar , teksa shijuan një darkë romantike, së bashku.

Ylli i “Rocky” dhe 54-vjeçarja, u fotografuan të buzëqeshur krah njëri-tjetrit, teksa shihen duke u larguar nga restoranti i Ralph Lauren, në New York.

76-vjeçari u shfaq i veshur mjaft shik me një kostum blu ndërsa bashkëshortja e tij , Jennifer dukej mjaft elegante e veshur me një fustan të zi , të cilën e kishte kombinuar me një çantë të zezë dore.

Një muaj më parë, Jennifer flavin bëri kërkesën për divorc nga aktori. Sipas page six, në dokumentet gjyqësore , 54-vjecarja kishte deklaruar se martesa e saj 25-vjeçare ishte shkëputur në mënyrë të pakthyeshme, dhe shkak për këtë u bë një grindje e madhe mes çiftit për blerjen e qenit të ri të aktorit.

Sylvester Stallone dhe Jennifer Flavin janë martuar në maji të vitit 1997, nga ku dyshja kanë edhe tre vajza së bashku.

Klan News