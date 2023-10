Sylvinho bën ndryshime për Bullgarinë

21:34 16/10/2023

“Do të provoj disa lojtarë të stolit”

Në ndeshjen kundër Bullgarisë do të provohen të paktën 4 lojtarë të stolit. Trajneri Sylvinho kërkon të shohë paraqitjen e tyre, në sfida të tilla që nuk i konsideron miqësore.

“Është normale që do të bëhen 3-4 ndryshime, sepse duhet ruajtur dhe grupi që kemi formuar. Nuk është e drejtë të them emrat që do të luajnë nesër, do të shoh edhe në stërvitjen e fundit. Sigurisht që lojtarët e kanë kuptuar pjesën e mentalitet dhe ndryshimin mes një ndeshje zyrtare dhe miqësore. Ka një audiencë të madhe, është mundësi e madhe për ata dhe për mua”.

Portieri Strakosha zbulon një pjesë të sekretit të suksesit të kombëtares në këto kualifikuese.

“Jemi të lumtur, grupi është shumë pozitiv kjo është ajo që na ka munguar këto vite. E meritojmë kualifikimin duke arritur edhe vendin e parë, jemi të bashkuar dhe ndaj vijnë edhe rezultatet. Lojtarët nuk ndryshojnë shpesh tani dhe në kombëtare nuk ke kohë për të krijuar grupin, kjo na ka munguar me Rejën dhe Panuçin. Kjo është meritë e trajnerit, jemi afër njëri-tjetrit dhe kjo duket edhe në fushë”.

Ndeshja do të nisë në orën 18:00 në “Air Albania” dhe do të transmetohet në Tv Klan.

