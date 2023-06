Sylvinho: Ishujt Faroe, kundërshtar i vështirë

19:33 19/06/2023

“Ende nuk e kam përcaktuar formacionin e parë”

Sylvinho nuk do të mendojë më për 3 pikët marra me Moldavinë në kualifikueset e Euro 2024 dhe tani radha është e Ishujve Faroe që do të përballemi të martën në Toshvan.

Trajneri i Kombëtares e shikon si një tjetër finale, madje e konsideron më të vështirë se ajo me përfaqësuesen moldave.

“Kjo ndeshje nuk është e ngjashme me Moldavinë, mendoj se është më e vështirë. Për rreshtimin dhe lojtarët, duhet të shikojmë, pasi kemi kohë për ta menduar. Kemi 6 finale, nëse duam ta arrijmë objektivin duhet të japim maksimumin gjithmonë”, tha Sylvinho.

Sylvinho e vlerëson përfaqësuesen e Ishujve Faroe një kundërshtar të fortë fizikisht që ndryshon lojën në varësi të situatës.

“Kundërshtari ndryshon vazhdimisht modul me lojtarë të aftë fizikisht dhe janë të rrezikshëm në lojën në ajër e në goditjet standarde”, tha Sylvinho.

Ndaj Ishujve Faroe objektiv është fitorja, pasi në Shtator Kombëtaren e presin ndeshjet e vështira me Çekinë në transfertë dhe Poloninë në shtëpi, rivalët kryesorë për një vend në Europianin e vitit të ardhshëm. Edhe këtë përballje me Ishujt Faroe do ta ndiqni si zakonisht në Tv Klan.

Tv Klan