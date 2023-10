“Sylvinho ka sjellë frymën e grupit”, Mehmeti: Shpresoj të dalë një Jasir tjetër sot

14:52 12/10/2023

Trajneri Dritan Mehmeti ka folur sot përmes një lidhjeje Skype për Klan News sa i takon ndeshjes së sotme në “Air Albania”, Shqipëri-Çeki. Ai thotë se 30 minutat e para të sfidës do të jenë vendimtare.

“Mendoj që forca e grupit dhe entuziazmi ndikon pozitivisht, por duhet të kemi kujdes te mënyra si do interpretojmë 30 minutat e para të ndeshjes. Është çështje emocionale ritmi i lojtarëve.”

Mehmeti nuk kurseu lëvdatat për trajnerin e kuqezinjve Sylvinho, i cili sipas tij i ka vënë lojtarët në pozicionet e duhura dhe ka sjellë në Kombëtare frymën e grupit.

“Normalisht e kam të vështirë të dal me një mënyrë ekzakte për recetën e fitores, ne vetëm kontribuojmë me tifozllëk, mendoj se Sylvinho i ka vënë lojtarët në pozicionet e duhura dhe u ka marrë maksimumin dhe duket ndryshimi edhe në aspektin taktik. Dua ta falenderoj për gjetjen e Jasir Asanit sepse ka bërë diferencë me Kombëtaren, shpresoj të dalë një Jasir tjetër sot dhe të na bëjë diferencën.”

Për zgjedhjen e Berishës këtë herë në portë, ai u shpreh: Meritë e jashtzakonshme e stafit teknik të Kombëtares, është një filozofi që ndeshjet janë me specifika të ndryshme, kjo tregon harmoninë dhe mentalitetin e duhur që Sylvinho ka implementuar në grup. Berisha është ndryshe sot, emocionet janë të mëdha.

Duke bërë një krahasim me trajnerin e mëparshëm të Kombëtares Edi Reja, Mehmeti thotë se Sylvinho i ka dhënë më shumë ‘fantazi’ lojës.

“Të gjithë lojtarët pjesë e Kombëtares mendoj se kanë bërë maksimunin, pastaj varet nga filozofia dhe mentaliteti i stafit si i shikon. Taktikat bëhen në varësi të lojtarëve dhe përshtatjet ndaj partnerit. 3-5-2 ishte modul loje që nuk përshtatej me elementët që lojtarët kanë, Sylvinho iu përshtat cilësive të mira në gjirin e Kombëtares. Skema e Rejës nuk imponon shumë fleksibilitet në lojë, ndërsa Sylvinho i ka dhënë më shumë fantazi lojës, 2,3 ndryshime në formacion kanë bërë diferencën. Jemi shumë më ofensivë.”

Për skuadrën kundërshtare, ai tha se janë mjaft të fortë, duke renditur disa nga “pikat e tyre më të mira”.

“Çekia ka një fleksibilitet taktik, dalin shumë shpejt në sulm, fillojnë sulmin nga portieri. Loja në ajër dhe alternimi i sulmit të shpejtë me topin e gjatë dhe pasimet e shpeshta. Edhe në aspektin difensiv janë mjaft të fortë. Megjithatë, ndoshta sot kjo ndeshje sot mund të jetë komplet ndryshe dhe mund të kemi shumë supriza.”

Pavarësisht këtyre, Mehmeti thotë se “Çekia është skuadra që duhet të mundim”.

Kujtojmë se ndeshja e rëndësishme luhet sonte në orën 20:45 në “Air Albania” dhe transmetohet falas në Tv Klan./tvklan.al