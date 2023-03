Sylvinho krijon idetë për formacionin

13:32 21/03/2023

Kuqezintë gati për debutim, pritet të luajnë me 4-3-2-1 ndaj Polonisë

Kombëtarja Shqiptare vazhdon me përgatitjet intensive për duelin e 27 Marsit kundër Polonisë. Një përballje tepër e rëndësishme për fatin e kuqezinjve në grupin kualifikues të Euro 2024, me polakët që konsiderohen si rivali kryesor për sigurimin direkt të prezencës në Europianin e vitit të ardhshëm. Për këtë shkak, tekniku Sylvinho dhe stafi i tij po bëjnë një punë të madhe për të testuar lojtarët në dispozicion dhe për të hedhur në fushë ata që kanë formën më të mirë. Braziliani besohet se do t’i besojë skemës klasike të tij 4-2-3-1.



Gjithmonë në rast se gjithçka shkon mirë deri në ditën e ndeshjes, Etrit Berisha pritet të jetë në portë, ndërsa para tij balotazhi është i madh. Mungesat e Ismajlit dhe Gjimshitit në qendër pritet të plotësohen nga dyshja Kumbulla-Veseli, me këtë të fundit që do garojë për fanellën e titullarit me mbrojtësin Mihaj. Ndërkaq, nga krahët do të veprojnë Hysaj në të majtë dhe Balliu në të djathtë. Mesi i fushës do i besohet Gjasulës dhe Asllanit, teksa para tyre do rreshtohen Uzuni, Bajrami dhe Jasir Asani. Një treshe që do të mbështes sulmuesin e vetëm, Sokol Cikalleshi, garancia dhe lideri i kësaj kombëtareje.

