Sylvinho: Me Çekinë një finale, por jo vendimtare

19:58 11/10/2023

Broja nuk do të jetë i gatshëm për kuqezinjtë

Ndeshje e rëndësishme, por jo vendimtare. Këto ishin fjalët e Sylvinho një ditë para takimit me Çekinë që do të luhet të enjten në stadiumin “Air Albania”.

Për trajnerin e Kombëtares kjo është një nga finalet e mbetura drejt Euro 2024.

“Ne jemi të ndërgjegjshëm që kemi bërë mirë deri këtu dhe në aspektin psikologjik nuk kemi patur shumë për të punuar. Por jemi të vetëdijshëm që ka ende shumë për të bërë. Është një ndeshje e rëndësishme, por jo vendimtare. Kemi shumë punë për të bërë dhe djersë për të derdhur në fushë. Na mungojnë 3 finale, kjo me Çekinë do të jetë e para. Kjo është një sfidë e vështirë, por jemi për të përgatitur”.

Ndërsa lajmi i keq i dhënë nga Sylvinho është se Armando Broja nuk do të jetë i gatshëm, ndërsa të tjerët janë të gjithë në formë për të luajtur, përfshi Klaus Gjasulën.

Arma e fortë në këtë sfidë është se stadiumi do të jetë i mbushur i tëri dhe kuqezinjtë duhet ta shfrytëzojnë për të marrë rezultat pozitiv.

“Euforia është më shumë nga jashtë se sa brenda. Ne i dimë vlerat e kundërshtarit dhe tonat. Do të jetë e vështirë, por me kualitetin e ekipit tonë do të japim maksimumin. Ta shikojmë nëse do të kemi më shumë raste dhe të shënojmë”, tha Berat Gjimshiti.

Trajneri Sylvinho nuk ka zbuluar se cilët do të jenë nga minuta e parë, por në takimet e fundit ka ruajtur thuajse të njëjtët titullarë.

Sfida me një rival direkt si Çekia do të transmetohet falas nga Tv Klan me komente, analiza dhe intervista para dhe pas takimit.

Tv Klan