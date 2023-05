Sylvinho përgatit sfidat e Qershorit

Shpërndaje







18:05 23/05/2023

“Moment i vështirë pasi mbarojnë kampionatët”

Më 17 dhe më 20 Qershor, kombëtarja do të ketë dy ndeshje të tjera për kualifikueset e Europianit. Ndeshjet me Moldavinë dhe Ishujt Faroe marrin një rëndësi të veçantë pasi lojtarët duhet të ruajnë gjendjen teksa kampionatet do të kenë përfunduar prej disa ditësh.

“Është një moment paksa i vështirë sepse kampionatet përfundojnë në data të ndryshme dhe duhet që lojtarët të kuptojnë rëndësinë. Nuk ka asnjë ndeshje të lehtë, ne nisim rrugëtimin tonë dhe duhet të luftojmë fort për objektivin.”

Në ndeshjen e parë që do të luajë në Shqipëri, tekniku pret mbështetjen e tifozëve.

“Ne zbresim në fushë për të dhënë 100%, me shumë dëshirë dhe tifozët presin nga ne që të tregojmë në fushë zemrën dhe shpirtin e duhur, organizim të mirë, ritëm dhe atë që duam ne nga kjo skuadër. Ne i kemi këto elementë, lojtarët janë të bindur për këtë objektiv dhe shkojmë për të bërë një ndeshje të mirë.”

Trajneri Sylvinho e ka përqëndruar punën e tij në ambientet e FSHF, por edhe me duke ndjekur nga afër lojtarët e kombëtares që luajnë në kampionate të ndryshme europiane.

Tv Klan